Politik

Türkei und EU nähern sich nach wochenlangem Zerwürfnis wieder an

Der türkische Europaminister Ömer Celik im Gespräch mit dem luxemburgischen Aussenminister Jean Asselborn.

Die EU will die Spannungen mit Ankara nach dem gescheiterten Putsch überwinden. Für Europa bleibe die Türkei trotz vieler Reibungsflächen «in jeder Hinsicht ein Schlüsselland», sagte der deutsche Aussenminister Frank-Walter Steinmeier am Samstag in Bratislava.