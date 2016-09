Boulevard

Hund Romeo neun Tage nach Erdbeben lebend geborgen

Neun Tage lang harrte Hund Romeo unter den Trümmern seines Zuhauses aus, bis er gefunden wurde.

Neun Tage und neun Nächte nach dem Erdbeben in Mittelitalien ist in der Bergortschaft Amatrice ein Hund lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses geborgen worden. Der Golden Retriever Romeo überlebte in einem winzigen Raum unter den Trümmern.