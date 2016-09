Rueda von Wohlen zu Wil

Sport

Trainerwechsel innerhalb der Challenge League: Martin Rueda wechselt vom FC Wohlen zum Ligakonkurrenten Wil.

Fussball. – Der 53-Jährige tritt beim Tabellenfünften der Challenge League die Nachfolge des vor zehn Tagen freigestellten Ugur Tütüneker an. Der Vertrag mit dem ehemaligen türkischen Internationalen war aufgelöst worden, da gegen diesen ein Haftbefehl in der Türkei vorlag. Tütüneker soll am Putschversuch gegen Präsident Recep Erdogan beteiligt gewesen sein und wurde diese Woche am Flughafen von Istanbul festgenommen.

Für Rueda dürften die besseren sportlichen und finanziellen Perspektiven den Ausschlag für einen Wechsel in die Ostschweiz gegeben haben. Die Ambitionen des seit 2015 von türkischen Besitzern geleiteten FC Wil sind gross. Der Saisonstart glückte mit acht Punkten aus sechs Spielen allerdings nicht nach Wunsch.

Mit Wohlen, das mit vier Punkten im 9. Rang klassiert ist, besass Rueda noch einen Vertrag bis Ende Saison. Im Sommer 2015 hatte er als Nachfolger von Ciriaco Sforza die Freiämter übernommen und diese bereits zum vierten Mal als Cheftrainer betreut. Zuvor war Rueda unter anderen auch bei Winterthur, Aarau, Lausanne-Sport und den Young Boys tätig gewesen. (si)