Boulevard

Wegen Sturm «Hermine»: Strände von New York am Sonntag geschlossen

Die Ausläufer des im US-Bundesstaat Florida auf Land getroffenen Sturms «Hermine» haben auch Auswirkungen auf die Millionenmetropole New York. Alle Strände würden am Sonntag geschlossen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit.