Bacsinszky scheitert am US Open in der 2. Runde

Ärgerliche und unnötige Niederlage: Timea Bacsinszky scheiterte am US Open in der 2. Runde an Varbara Lepchenko.

Timea Bacsinszky scheidet am US Open in der 2. Runde nach einer enttäuschenden Leistung aus. Die Waadtländerin unterliegt der 53 Plätze schlechter klassierten Varvara Lepchenko in drei Sätzen.