Vorrunde der Champions League ohne Stephan Lichtsteiner

Sport

Stephan Lichtsteiner wird von Juventus Turin nicht in die 23 Spieler umfassende Kaderliste für die Champions-League-Gruppenphase aufgenommen, die jeder Klub der UEFA im Vorfeld übermitteln muss.

Fussball. – Damit kann der Rechtsverteidiger in den Partien gegen die Gruppengegner Sevilla, Lyon und Dinamo Zagreb nicht eingesetzt werden. Möglich ist, dass der Captain der Schweizer Nationalmannschaft für die K.o.-Runde wieder selektioniert wird.

Lichtsteiner, der beim italienischen Meister fünf Jahre lang unbestrittener Stammspieler war, ist in dieser Saison nicht mehr erste Wahl. Trainer Massimiliano Allegri setzte den Innerschweizer in den ersten beiden Serie-A-Runden nur während rund 15 Minuten ein. Der vom FC Barcelona neu verpflichtete Dani Alves ist derzeit als Rechtsverteidiger in der Fünferabwehr gesetzt. (si)