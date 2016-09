Wirtschaft

Roche will in Basel 190 Stellen abbauen

Roche legt in Basel zwei Produktionsorganisationen zusammen. 190 Stellen könnten in den nächsten zwei Jahren gestrichen werden.

Der Pharmakonzern Roche will in Basel 190 Stellen streichen. Der Abbau soll noch dieses Jahr aufgenommen und 2017 abgeschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.