«Sils Maria»-Regisseur wird in Zürich ausgezeichnet

Olivier Assayas am Filmfestival Cannes, wo er für «Personal Shopper» den Regiepreis erhielt. Nun legt das Zurich Film Festival nach - mit dem A Tribute to...Award. (Archivbild).

Der französische Regisseur Olivier Assayas - spätestens seit «Clouds of Sils Maria» auch der breiten Öffentlichkeit bekannt - wird am Zurich Film Festival (ZFF) ausgezeichnet. Er erhält den A Tribute to... Award, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.