Gategroup macht Dampf - Wieder Halbjahresgewinn

Wirtschaft

Bringt bei Gategroup wieder Luft unter die Flügel: Der neue chinesische Besitzer HNA, hier bei einer Messe in Peking.

Das Bordverpflegungsunternehmen Gategroup macht mit dem neuen chinesischen Besitzer HNA Dampf. Nach einem Verlust vor Jahresfrist blieb im ersten Halbjahr 2016 ein Gewinn von 18,3 Millionen Franken.

Zürich. – Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 76,2 Millionen Franken, über das Eineinhalbfache des ersten Halbjahrs 2015. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 12,8 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das organische Wachstum des Geschäftsvolumens betrug 6,7 Prozent, durch Zukäufe kamen weitere 7,3 Prozent hinzu. Dass nach einem Verlust von 88,3 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum unter dem Strich wieder schwarze Zahlen stehen, führt Gategroup auf den verbesserten Gewinn auf Stufe EBITDA, niedrigere Finanzierungskosten und den Wegfall von Kosten aus der Restrukturierung 2015 zurück.

Gategroup verlängerte im ersten Halbjahr Verträge im Umfang von 280 Millionen Franken jährlich. Darunter fallen neben der bereits bekannten Verlängerung mit United Airlines weitere Verträge, etwa jener mit Wizz Air.

Zudem konnte Gategroup Verträge mit schnell expandierenden Airlines im Nahen Osten gewinnen. Für Emirates übernimmt das Unternehmen die Versorgung am Flughafen Narita in Tokio und in Manila. (sda)