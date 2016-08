Sport

Chiudinelli verliert gegen Pouille in fünf Sätzen

Vergeblich gekämpft: Marco Chiudinelli gab gegen den favorisierten Franzosen Lucas Pouille eine 2:0-Satzführung aus den Händen.

