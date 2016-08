Politik

Spanien: Rajoy verliert Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl

Mariano Rajoy am Mittwoch im Parlament in Madrid.

In Spanien hat der amtierende Ministerpräsident Mariano Rajoy am Mittwochabend eine Vertrauensabstimmung zur Regierungsbildung verloren. Er konnte nur 170 Stimmen im Parlament in Madrid auf sich vereinen, 180 Abgeordnete votierten gegen ihn.