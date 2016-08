GC schnappt sich Abwehrtalent Zesiger

Sport

Die Grasshoppers verpflichten den erst 18-jährigen Verteidiger Cédric Zesiger vom Challenge-League-Zweiten Neuchâtel Xamax.

Fussball. – Der Schweizer Nachwuchs-Internationale gehörte seit 2015 dem Fanionteam der Neuenburger an. In der laufenden Saison bestritt er sämtliche Pflichtspiele für Xamax von Beginn an. Zesiger kann als Links- oder Innenverteidiger spielen. Zesiger unterzeichnete einen Vertrag bis 2020 beim Super-League-Klub. (si)