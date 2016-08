Vermischtes

370 Kilogramm Kokain in französischer Coca-Cola-Fabrik entdeckt

In einer Produktionsstätte des Getränkeherstellers Coca Cola in Frankreich haben Mitarbeiter 370 Kilogramm Kokain entdeckt. Die Droge war in Beuteln verpackt in einem Container aus Südamerika versteckt, wie die Staatsanwaltschaft in Marseille mitteilte.