Dramatische Fahndung nach Tresorräubern in Graubünden

Vermischtes

Die Bündner Polizei ist in der Nacht auf Dienstag in Trin von Auto- und Tresordieben auf Trab gehalten worden: Zweimal konnten die Insassen gestohlener Autos flüchten, zudem wurde bei einem Unternehmen der Tresor gestohlen.

Chur. – Am Montagabend folgte eine Patrouille einem gestohlen gemeldeten Personenwagen von Splügen das Hinterrheintal hinab Richtung Chur und wieder hinauf nach Trin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Als die Beamten das Fahrzeug dort zum Halten aufforderten, beschleunigte dieses und bog auf eine Nebenstrasse ab. Dort sprangen die Insassen, mindestens vier Männer, aus dem Auto und flüchteten zu Fuss. Das zurückgelassene Auto begann führerlos wieder zu rollen, überfuhr eine Signalisationstafel, überquerte die Kantonsstrasse und kollidierte mit dem Strassenbord.

Auto und Tresor geklaut

Bei der Nahfahndung nach den Flüchtigen setzte die Polizei mehrere Patrouillen und Personenspürhunde ein. Zudem wurde im Nachbardorf Tamins eine Strassenkontrolle postiert. Kurz nach vier Uhr morgens missachtete dort ein zweites Auto das Haltezeichen der Polizei und flüchtete.

Wenig später stellte sich heraus, dass das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Unternehmens in Trin entwendet worden war. Zudem wurde klar, dass dort der Firmentresor fehlte. Ob es sich bei den Insassen beider Autos und den Tresordieben um die selben Personen handelt, wird ermittelt. Die Fahndung dauerte am Dienstagvormittag noch an. (sda)