Politik

Ein Toter bei Explosion bei chinesischer Botschaft in Kirgistan

Menschen versammeln sich nach der Explosion vor der chinesischen Botschaft in Bischkek. Nach bisherigen Erkenntnissen starb der Attentäter, drei Personen wurden verletzt.

In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek hat sich am Dienstag ein Selbstmordattentäter in einem Auto vor der chinesischen Botschaft in die Luft gesprengt. Laut Vizeregierungschef Jenisch Razakow starb bei der Explosion der Fahrer, drei weitere Personen wurden verletzt.