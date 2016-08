Wirtschaft

Verkäufe treiben Gewinn bei Immobilienfirma Allreal in die Höhe

Der Immobilienunternehmer Allreal baute im ersten Halbjahr seinen Gewinn aus. (Archivbild).

Das Zürcher Immobilienunternehmen Allreal hat in der ersten Jahreshälfte 2016 erneut mehr verdient. Unter dem Strich blieben inklusive Neubewertungseffekt 69,8 Millionen Franken, was einem Plus von 3,9 Prozent entspricht. Gesunken ist dagegen die Gesamtleistung.