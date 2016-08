Politik

Libysche Truppen bringen IS in Sirte immer mehr in Bedrängnis

Libysche Truppen haben die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Sirte weiter in die Defensive gedrängt. Ein Sprecher der Einheiten sagte am Montag, die IS-Hochburg stehe vor dem Fall. Lediglich ein Bezirk befinde sich noch unter Kontrolle der Extremisten.