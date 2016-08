Vermischtes

Freiburger feiern ihr Schwingfest mit viel Folklore

Der Festakt beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer stand im Zeichen der Freiburger Traditionen.

«Die Schweiz ist in schwierigen Zeiten gut unterwegs», das hat Bundespräsident Johann Schneider-Ammann am Sonntag in seiner Festansprache am 44. Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer FR betont.