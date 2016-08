Christian Stucki wohl aus dem Königsrennen gefallen

Sport

Christian Stucki wird am Eidgenössischen in Estavayer nach dem zweiten Gestellten kaum mehr zum Schwingerkönig gekrönt werden. Der Berner vermag Beat Clopath nicht zu bezwingen.

Ringen. – Stucki erlitt einen bitteren Rückschlag. Er trat als klarer Favorit gegen den Bündner Clopath an, konnte diesen jedoch nie in richtige Bedrängnis bringen. Stuckis Chancen, noch in die Entscheidung einzugreifen, sind damit erheblich gesunken.

Armon Orlik erholte sich von seiner Niederlage gegen Schwingerkönig Matthias Sempach vom späten Samstagnachmittag gut. Im ersten Kampf vom Sonntag zeigte sich der junge sechsfache Saisonsieger aus den Bündnerland wieder angriffig. Er bezwang mit einer überzeugenden Leistung den starken Emmentaler Eidgenossen Matthias Siegenthaler.

Die favorisierte Berner Mannschaft hat trotz des Fehlgriffs von Stucki noch mehrere Eisen im Feuer. Nebst Matthias Sempach, der am Sonntagmorgen den Aargauer Eidgenossen Mario Thürig nur mit recht viel Mühe bezwingen konnte, sind dies beispielsweise der weiterhin überzeugende Königssohn Remo Käser sowie die Haslitaler Eidgenossen Matthias Glarner und Simon Anderegg.

Für die ebenfalls auftrumpfenden Nordostschweizer sind nebst Armon Orlik auch Samuel Giger und Unspunnen-Champion Daniel Bösch sehr gut im Rennen. Orlik und Bösch liegen nach Punkten nach fünf Gängen zusammen mit den beiden Bernern Glarner und Käser in Führung. Mit einem Viertelpunkt Rückstand folgt eine Gruppe, der unter anderen König Sempach angehört.

Kilian Wenger, ein anderer Schwingerkönig, ist derweil nach fünf Gängen endgültig und auf etwas enttäuschende Weise aus der Entscheidung gefallen. Gegen den 37-jährigen Schwyzer Altmeister Martin Grab, den Sieger des Expo-Schwingets 2002 und des Unspunnenfestes 2006 kam der Berner Oberländer in einem ereignisarmen Gang nicht über ein Unentschieden heraus. Damit hat Wenger nach fünf Gängen erst zwei Siege auf der Habenseite.

Die wichtigsten Resultate im 5. Gang:

Armon Orlik NOSV s. Matthias Siegenthaler BKSV. Matthias Sempach BKSV s. Mario Thürig NWSV. Christian Stucki BKSV - Beat Clopath NOSV gestellt. Arnold Forrer NOSV s. Roger Bürli ISV. Remo Käser BKSV s. Mike Müllestein ISV. Simon Anderegg BKSV s. Lutz Scheuber ISV. Martin Grab ISV - Kilian Wenger BKSV gestellt.

Christian Schuler ISV s. Christoph Bieri NWSV. Matthias Glarner BKSV s. Erich Fankhauser ISV. Samuel Giger NOSV s. Alex Schuler ISV. Michael Bless NOSV - Philipp Laimbacher ISV gestellt. Christian Odermatt ISV s. Florian Gnägi BKSV. Daniel Bösch NOSV s. Willy Graber BKSV. Andreas Ulrich ISV s. Pascal Hirt NOSV. Sven Schurtenberger ISV s. Bruno Gisler NWSV. (si)