Vermischtes

NASA-Sonde «Juno» so nah an Jupiter wie noch nie

Blick ins «Juno»-Kontrollzentrum (Archivbild).

Nach mehr als fünf Jahren im All hat die Sonde «Juno» am Samstag enge Bekanntschaft mit Jupiter gemacht: Sie kam ihm nach Angaben der US-Weltraumbehörde NASA so nahe wie kein anderes Raumfahrzeug zuvor. Jetzt warten die Wissenschaftler auf Daten.