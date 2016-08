Auftaktsiege für Wolfsburg und Dortmund

Sport

Für VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund beginnt die 54. Bundesliga-Saison mit Siegen. Schalke dagegen verliert sein Auftaktspiel.

Fussball. – Zwei Schweizer Akteure standen in der 1. Runde im Mittelpunkt. Roman Bürki blieb mit Dortmund gegen Mainz nicht ohne Beschäftigung, das Gegentor zum 1:2 kassierte der Berner Keeper in der Nachspielzeit. Beide Dortmunder Treffer erzielte Pierre-Emerick Aubameyang, der in der letzten Saison 25 Mal (10 Mal in den ersten acht Runden) getroffen hatte.

Bei Wolfsburgs 2:0-Sieg in Augsburg setzte Ricardo Rodriguez den Schlusspunkt. Der Schweizer Internationale überwand Goalie Marwin Hitz in der 89. Minute mit einem satten Freistoss zum 2:0.

Ein zumindest resultatmässig misslungenes Bundesliga-Debüt feierte Breel Embolo. Der Schalker Rekord-Transfer wurde in Frankfurt zur Pause für Franco Di Santo eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte die Eintracht durch Alex Meiers Tor 1:0 (13.).

Später scheiterte der Captain der Eintracht mit einem Foulpenalty auf fahrlässige Weise. Die Partie beendete Frankfurt zu zehnt. Verteidiger Michael Hector flog im zweiten Spiel für seinen neuen Verein bereits zum zweiten Mal vom Platz. Nach Gelb-Rot im Cup in Magdeburg sah der Jamaikaner diesmal die Rote Karte wegen einer Notbremse (79.).

Für den neuen Schalker Trainer Markus Weinzierl setzte sich eine unheimliche Serie fort. Der von Augsburg gekommene Coach verlor auch sein fünftes Saison-Auftaktspiel zu Null.

Der Hamburger SV mit Captain Johan Djourou befand sich im 900. Bundesliga-Heimspiel gegen Ingolstadt dank Bobby Woods Treffer lange auf Siegkurs. Eine unglückliche Aktion von Cleber in der 79. Minute führte zum Ausgleich. Der Brasilianer wollte zur Seite klären, schoss den Ball aber genau gegen das Bein von Lukas Hinterseer.

Kölns Partie gegen Darmstadt war wegen eines Gewitters während der zweiten Halbzeit für eine Viertelstunde unterbrochen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang Anthony Modeste das entscheidende 2:0.

Um 18.30 Uhr steht die Partie Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen im Programm.

Bundesliga. 1. Runde vom Samstag:

1. FC Köln - Darmstadt 2:0 (1:0). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 11. Risse 1:0. 61. Modeste 2:0.

Borussia Dortmund - Mainz 2:1 (1:0). - 81'359 Zuschauer. - Tore: 17. Aubameyang 1:0. 89. Aubameyang (Foulpenalty) 2:0. 92. Muto 2:1. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki, Mainz mit Frei.

Eintracht Frankfurt - Schalke 1:0 (1:0). - 47'000 Zuschauer. - Tor: 13. Meier 1:0. - Bemerkungen: Frankfurt mit Seferovic (ab 90.), Schalke mit Embolo (ab 46.). 68. Fährmann (Schalke) wehrt Foulpenalty von Meier ab. 80. Rote Karte gegen Hector (Frankfurt) wegen einer Notbremse.

Augsburg - Wolfsburg 0:2 (0:1). - 26'172 Zuschauer. - Tore: 35. Didavi 0:1. 90. Rodriguez 0:2. - Bemerkung: Augsburg mit Hitz, Wolfsburg mit Rodriguez, ohne Benaglio (Ersatz).

Hamburger SV - Ingolstadt 1:1 (1:0). - 50'107 Zuschauer. - Tore: 30. Wood 1:0. 79. Hinterseer 1:1. - Bemerkung: Hamburger SV mit Djourou, Ingolstadt ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Rangliste: 1. Bayern München 1/3 (6:0). 2. Wolfsburg 1/3 (2:0). 3. 1. FC Köln 1/3 (2:0). 4. Borussia Dortmund 1/3 (2:1). 5. Eintracht Frankfurt 1/3 (1:0). 6. Ingolstadt 1/1 (1:1). 7. Hamburger SV 1/1 (1:1). 8. Bayer Leverkusen 0/0 (0:0). 8. Borussia Mönchengladbach 0/0 (0:0). 8. Hertha Berlin 0/0 (0:0). 8. Hoffenheim 0/0 (0:0). 8. RB Leipzig 0/0 (0:0). 8. SC Freiburg 0/0 (0:0). 14. Mainz 05 1/0 (1:2). 15. Schalke 04 1/0 (0:1). 16. Augsburg 1/0 (0:2). 16. Darmstadt 1/0 (0:2). 18. Werder Bremen 1/0 (0:6). (si)