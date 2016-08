Politik

GLP-Delegierte lehnen Initiative «AHVplus» ab

GLP-Parteipräsident Martin Bäumle will mit dem Politlabor die eigene Basis besser einbeziehen.

Die Delegierten der Grünliberalen haben am Samstag in Biel die Nein-Parole zur Volksinitiative «AHVplus» gefasst, die am 25. September an die Urne kommt. Damit könne die Zukunft der AHV nicht gesichert werden.