Politik

Tunesisches Parlament spricht Einheitsregierung das Vertrauen aus

Der neue Regierungschef Tunesiens, Youssef Chahed, wendet sich an das Parlament, das ihm am Freitag das Vertrauen ausgesprochen hat.

Das tunesische Parlament hat der neuen Einheitsregierung von Youssef Chahed sein Vertrauen ausgesprochen. Das Kabinett des 40-jährigen Ministerpräsidenten erhielt bei der Abstimmung in der Volksversammlung in Tunis am Freitagabend eine breite Mehrheit.