Boulevard

Vier Verletzte bei Absturz eines Kleinflugzeugs bei Schaffhausen

Das Kleinflugzeug startete gegen 19 Uhr in Neunkirch und stürzte kurz darauf im angrenzenden Löhningen in ein Sonnenblumenfeld.

Ein Kleinflugzeug mit vier Insassen ist am Freitagabend in Löhningen nahe der Stadt Schffhausen in ein Sonnenblumenfeld abgestürzt. Alle Insassen überlebten den Absturz, wurden aber verletzt in Spitäler gebracht.