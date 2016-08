Vermischtes

Türkei öffnet dritte Bosporus-Brücke - Feier mit Erdogan

Die neue Hängebrücke ist 1,4 Kilometer lang und überspannt die Bosporus-Meerenge an der Einmündung in das Schwarze Meer. Gestaltet hat sie eine Genfer Firma.

Die dritte Bosporus-Brücke zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil Istanbuls ist am Freitag eröffnet worden. Die von einer Schweizer Firma entworfene Hängebrücke ist 1,4 Kilometer lang und überspannt die Meerenge an der Einmündung in das Schwarze Meer.