Portugal gegen die Schweiz ohne Cristiano Ronaldo

Sport

Portugals Trainer Fernando Santos verzichtet in den ersten beiden Länderspielen seit dem Gewinn des EM-Titels auf Cristiano Ronaldo.

Fussball. – Seit seiner Knieverletzung, die er im EM-Final gegen Frankreich erlitten hatte, bestritt Ronaldo noch keine Partie. Erst seit dem letzten Samstag befindet sich der Spieler von Real Madrid wieder im Training.

Deshalb verzichtete Santos darauf, den Captain und Rekordspieler der «Seleção» für den Test am 1. September in Lissabon gegen Gibraltar und den Start der WM-Qualifikation im St.-Jakob-Park in Basel gegen die Schweiz zu nominieren.

Neben Ronaldo sind aus dem EM-Siegerteam auch der verletzte Vieirinha und der vereinslose «Oldie» Ricardo Carvalho nicht aufgeboten. Erstmals im Kreise des Nationalteams dabei sind derweil der 20-jährige Stürmer André Silva, der in vier Saisonspielen für den FC Porto bereits drei Tore erzielt hat, und Valencias Aussenverteidiger João Cancelo (22). (si)