Politik

SBB sieht SwissPass nach einem Jahr trotz Kritik gut unterwegs

Verteidigt den SwissPass trotz heftiger Kritik der Kunden: Jeannine Pilloud, Leiterin Personenverkehr bei der SBB, an der Medinkonferenz.

Der SwissPass ist nach einem Jahr gut unterwegs: Diese Bilanz zog die SBB am Freitag und kündigte erste Ausbauschritte mit den regionalen Tarifverbänden an. Die Kritik an der roten Karte ist aber keineswegs verstummt.