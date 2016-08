Vermischtes

Erste Schwingfans pilgern nach Estavayer

Der Schwingerbrunnen in der Broye-Arena plätschert. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest startet am Freitagnachmittag mit einer grossen Eröffnungsfeier.

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac nimmt Fahrt auf. Am Freitagvormittag wurde das Festgelände eröffnet. Am frühen Nachmittag stehen bereits die ersten Hornusser im Ries zum «Anhornussen».