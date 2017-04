Vermischtes

Sportlicher Empfang für Erika Kälin

Erika Kälin (Mitte) und ihr Coach Reinhart Schütz wurden am Mittwochmorgen bei der BSZ-Stiftung empfangen. Bild Johanna Mächler

Gleich zweimal stand die 48-jährige Erika Kälin aus Einsiedeln bei den Special Olympics Ende März in Schladming auf dem Podest. Am Mittwochmorgen bereitete ihr die BSZ-Stiftung in Schübelbach einen herzlichen Empfang.