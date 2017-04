Vermischtes

Frauenbund mit neuer Präsidentin

Die neue KFS-Präsidentin Ilona Nydegger.

An der DV des Kantonalen Frauenbundes in Pfäffikon übergab Marlis Birchler das Präsidium an ­Ilona Nydegger. Mit einer Statutenänderung wurde die Geschäftsstelle definitiv eingeführt.