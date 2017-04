«Das ist ein Machtspiel»

Vermischtes

Blasius Schwander findet, dass der Bürger von Amtsstellen oftmals für dumm verkauft werde und dass das viel zu viele Menschen widerspruchslos hinnehmen. Wenn es den Galgener Landwirt selber betrifft, bleibt er aber hartnäckig.

Was bedeutet, morgen wieder vor Gericht anzutraben. Es kämpft in fünf Anklagepunkten um seine Sichtweise und pocht «auf gesunden Menschenverstand». Notabene ohne Anwalt und vielleicht mit Unterstützung von anderen Bauern, die ebenfalls schnell in ähnliche Situationen ­geraten können.

Ausführlicher Bericht in der Mittwochsausgabe