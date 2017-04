Vermischtes

Spektakulär, aber glimpflich abgelaufen

Drei Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt. Bild Stefan Grüter Weitere Bilder (1)

Da sah es am Dienstagabend, um 17 Uhr, auf dem Autobahnzubringer in Reichenburg weit schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Drei Fahrzeuge waren in eine Kollision verwickelt, verletzt wurde allerdings niemand.