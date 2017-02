Der Kanton wächst weiter

Wirtschaft

Nachdem das Bevölkerungswachstum im Kanton Schwyz im Jahr 2015 einen Tiefststand erreicht hatte, lag es im abgelaufenen Jahr wieder im Durchschnitt.

Altendorf, Reichenburg, Lachen und Wangen sind top – zumindest was das Bevölkerungswachstum im Jahr 2016 betrifft. Sie gehören zu den sechs Kommunen im Kanton Schwyz, die letztes Jahr mehr als 100 neue Einwohner erhalten haben. Das kantonale Bevölkerungswachstum betrug 0,9 Prozent

– ein Aufwärtstrend, der seit 1986 ­anhält. So war Schwyz per Ende des abgelaufenen Jahres Heimat von 154 475 Menschen. (tak)

Einen ausführlichen Bericht finden Sie in unserer Printausgabe vom Freitag.