Vermischtes

Eines der Weihnachtskinder am Spital Lachen heisst Matteo.

Am Samstagnachmittag um 15.25 Uhr erblickte Matteo das Licht der Welt. Er ist damit eines von zwei «Christkindern» am Spital Lachen. Gleichentags gab es nämlich zwei Geburten, am Weihnachtstag hingegen keine. «Matteo wurde bereits einige Tage früher erwartet», sagen die glücklichen Eltern Daniela und Mike Lasagna aus Siebnen. Der hübsche, gesunde Junge Matteo hat eine Schwester, die dreijährige Nerina. Die Geburt im Spital Lachen sei spontan verlaufen, wie die Eltern ausserdem verrieten und in Kürze werden sie erstmals zu Viert nach Hause zurückkehren. «Da werden wir den verpassten Heiligabend noch etwas nachfeiern», sagt die Mama. (am)