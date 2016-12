Vermischtes

Ein Abend für Martina Hingis

Am Mittwochabend wurde im Maihofsaal in Schindellegi die berühmteste Einwohnerin von Feusisberg, Martina Hingis, für ihre Silbermedaille, die sie zusammen mit Timea Bacsinsky in Rio an den Olympischen Sommerspielen gewonnen hatte, ­geehrt.