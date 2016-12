Devils sind gleich doppelt gefordert

Sport

Nach dreiwöchiger Nationalmannschaftspause nehmen die Red Devils March-Höfe Altendorf morgen Samstag den NLB-Meisterschaftsbetrieb wieder auf.

Die Märchler Unihockeyaner treffen auswärts auf Basel Regio. Gleich am Sonntag empfangen die ­Roten Teufel in der Riedlandhalle Thurgau. In beiden Partien sind die Red Devils Aussenseiter, können aber mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen aus den letzten drei Spielen antreten.

Erneut im Kader von Simon Brechbühler ist der Finne Visa Rikala, der für die Doppelrunde eingeflogen wird, bevor der 25-Jährige ab Januar fix zum Team gehört. (rzü)

Ausführlicher Bericht in der morgigen Printausgabe.