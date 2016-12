Dank Civilcourage wurde Dieb gefasst

Vermischtes

In Merlischachen wurde ein Dieb verfolgt und wenig später von der Polizei gefasst. Dazu hat auch Urosch beigetragen.

Am Montagvormittag stellte ein Arbeiter auf einer Baustelle in Merlischachen um 8.30 Uhr fest, dass ein Portemonnaie aus einer Baracke gestohlen wurde. Er konnte den mutmasslichen Dieb ausmachen und alarmierte die Polizei. Anschliessend folgte er diesem und konnte die kurz darauf eintreffenden Polizisten zu einem Schilfgürtel führen, in den der Täter geflüchtet war. Diensthund Urosch konnte den 34-jährigen Deutschen in seinem Versteck aufstöbern. Der Beschuldigte trug das gestohlene Portemonnaie noch auf sich, das seinem rechtmässigen Besitzer wieder ausgehändigt werden konnte. (kaposz)