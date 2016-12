Vermischtes

Lenkerin verletzt sich bei Sturz mit Auto in einen Bach

Die 25-jährige Fahrzeuglenkerin geriet mit ihrem Fahrzeug beim Einparkieren über ein Bord, durchbrach einen Zaun und stürzte in ein Bachbett. Bild kaposz

Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Gersau beim Parkieren verunglückt. Ihr Wagen durchbrach einen Zaun und stürzte mehrere Meter in ein Bachbett. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und aus dem Bachbett steigen.