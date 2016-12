Vermischtes

Unbekannte brachen in Pfäffikon in Baubaracken ein.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Pfäffikon in fünf Baubaracken eingebrochen. In vier Fällen ging die unbekannte Täterschaft leer aus, in einem Fall steht das Deliktsgut noch nicht fest. (kaposz)