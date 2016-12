Höfner wird Opfer eines dreisten Geldklaus im Internet

Vermischtes

In den Kantonen Zug und Schwyz wurden in den letzten Wochen mehrere Personen Opfer eines Trojaners, der ihnen im Verborgenen Geld vom Konto klaut. Eines der Opfer ist im Bezirk Höfe wohnhaft.

von Silvia Knobel-Gisler

Geld verdienen, indem man Geld weiterleitet. Wahrlich ein verlockendes Nebenjob-Angebot. Doch wer darüber nachdenkt merkt, dass eine solche Dienstleistung im Zeitalter des Internet-Bankings völlig überflüssig ist. Erst recht, wenn für diese Transaktionen das eigene Konto zur Verfügung gestellt werden soll.

Nichtsdestotrotz nahmen in den letzten zwei Wochen drei Innerschwyzer im Alter von 50 bis 58 Jahren ein solches Jobangebot an und kassierten fremdes Geld. Den auf ihrem Konto eingegangenen Betrag in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken hoben sie ab und leiteten ihn ihren Arbeitgebern per Post oder über Zahlungsplattformen weiter. Wie Mathias Ammann, Chef Dienst Wirtschaftsdelikte der Kapo Schwyz, auf Anfrage erklärt, fungierten sie damit als Geldwäscher – so genannte Money Mules – und machten sich strafbar. «Den Vorwurf der Geldwäscherei müssen sich die Personen ganz bestimmt gefallen lassen», sagt Ammann. Ob sie aufgrund der Umstände mit einem blauen Auge davonkämen, hänge in erster Linie davon ab, ob sie wussten oder wissen konnten, dass das Geld aus einem Verbrechen stammt oder nicht.

Sechsstellige Summe ergaunert

Wie Mathias Ammann weiter erklärt, seien aber noch zwei weitere Personen Opfer der gleichen Täter geworden. Ihnen wurde aufgrund eines Phishing-Angriffs mittels Trojaner – also einem datenklauenden Computervirus – viel Geld vom Konto gestohlen. Eines der beiden Phishing-Opfer ist im Bezirk Höfe, das andere in Innerschwyz wohnhaft. «Im Phishing-Fall im Bezirk Höfe wurde eine sechsstellige Summe in sechs Zahlungen an sechs verschiedene, ausserkantonale Money Mules überwiesen», erläutert Ammann. Die Sache sei zwar für die Kontoinhaber sehr ärgerlich, doch können sie damit rechnen, das Geld ersetzt zu bekommen.

