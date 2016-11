Geldwäscherei–Job nach Phishing–Angriff

Boulevard

In den Kantonen Zug und Schwyz sind mehrere Personen Opfer eines Trojaners geworden. Dieser löste im Verborgenen eine Geldüberweisung aus. Empfänger der Überweisungen sind Privatpersonen, die damit ins Visier der Strafverfolgung geraten sind.

In den letzten Wochen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft mittels eines Trojaners Zugang zum E-Banking-Bereich von verschiedenen Personen. Ab deren Konten transferierten sie Geldbeträge in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken auf ein Konto einer anderen Privatperson. Diese ist vorgängig durch die Betrüger kontaktiert worden. Diese Vorgehensweise nennt man im Fachjargon «Money Muling».

Illegale Verdienstmöglichkeit

Die Betrüger nutzen oftmals tatsächlich existierende Firmen und missbrauchen diese, indem sie in deren Namen über Jobplattformen, fingierte Internetseiten oder soziale Netzwerke Jobangebote offerieren. Interessierten Personen bietet man dabei Teilzeitstellen mit guten Verdienstmöglichkeiten an. Sie werden aufgefordert, ihr Bankkonto zur Verfügung zu stellen, um Gelder von angeblichen Kunden der Firma zu empfangen. Anschliessend müssen sie die- ses Geld abheben und per Post oder über Zahlungsplattformen wie Western Union oder Money Gram ins Ausland verschicken. Die entsprechenden Aufforderungen erhalten die Personen per Telefon, E-Mail oder auf den gefälschten Internetseiten. Als Gegenleistung dürfen die «Arbeitnehmer» einen kleinen Betrag als Provision/Lohn behalten.

Der Geldwäscherei strafbar gemacht

Die Geldbeträge sind betrügerisch erlangt worden. Wer Geld aus solchen Handlungen entgegennimmt und weiterleitet, macht sich der Geldwäscherei strafbar und muss mit einer Strafunersuchung durch die Staatsanwaltschaft rechnen. (kaposz/kapozg)

