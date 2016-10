Boulevard

20 Prozent mehr Einbrüche

Einbrüche haben zugenommen. Umso wichtiger ist es, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden.

Gleich viermal wurde am Samstagabend in Schwyzer Häuser in Lachen und Rickenbach eingebrochen. Die Kantonspolizei Schwyz ermahnt zu erhöhter Aufmerksamkeit.