Die Frauen besser abholen

Politik

Sassen in der Legislaturperiode 2004–2008 noch 24?Frauen im Schwyzer Kantonsrat, hat sich deren Zahl bis heute fast halbiert.

Aktuell sind noch 13 Frauen in der kantonalen Legislative vertreten. Doch das Parlament ist nicht das einzige Gremium, in dem der Frauenanteil stetig sinkt. Eine eben­solche Entwicklung zeigt sich auch auf Ebene der Gemeinden und Bezirke. Die Gleichstellungskommission das Kantons Schwyz möchte diesem Trend Einhalt gebieten. Sie appelliert an Politiker und Wirtschaftsvertreter, die Rahmen­bedingungen so anzupassen, dass künftig mehr Frauen den Weg in die Politik finden.

