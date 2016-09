Herrliches Herbstwetter lockte viel Publikum an die Viehschau

Vermischtes

Braunvieh nahm gestern den Seeplatz in Lachen in Beschlag. Bild hrr

Für die Märchler Landwirte ist die Bezirksviehschau in Lachen nicht nur eine Standortbestimmung, sie ist auch Treffpunkt und fördert den Kontakt zu landwirtschaftlichen Laien.

Gestern stand auf dem Lachner Seeplatz Braunvieh im Mittelpunkt.

403 Kühe und Rinder sowie 13 Stiere nahmen den Platz in Beschlag, der sonst von Autos belegt ist. Die alljährliche Märchler Bezirksviehschau ist eine eigentliche Leistungsschau und gibt dem Viehzüchter Gelegenheit, sich mit Berufskollegen zu messen und sich mit ihnen auszutauschen. Sie ist aber auch eine Gelegenheit, sich der Bevölkerung zu präsentieren. Und dafür war der gestrige Tag perfekt: Das warme Wetter lockte viel Publikum an den Lachner Hafen.

Die Miss Miss March OB Kühe steht im stall von Urs Reichmuth, Altendorf, die Miss March BS Kühe bei Xaver und Beat von Rickenbach in Lachen. Mit seinem BS Stier holte sich der Altendörfler Gemeindepräsident Beat Keller den Titel Mister March, bei den BS Stieren schwang wie letztes Jahr Urs Reichmuth obenauf. (hrr)