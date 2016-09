FDP kontert scharf gegen CVP

Politik

Auch im Nachgang zur Abstimmung über die Flat Rate Tax verebben die Wellen nicht.

Bereits am Dienstag informierte die Abstimmungssiegerin CVP, ohne wirklich konkret zu werden. Jedoch stellte sie überraschend Finanz­direktor Kaspar Michel infrage. Nun kontert dessen Partei, die unterlegene FDP.Die Liberalen, scharf. Die CVP verbreite «vor allem heisse Luft», heisst es in einer Stellungnahme. Und die un­faire Kritik an Regierungs­rat Michel «gehe gar nicht». (asz)

Stellungnahme der FDP in der morgigen Printausgabe.