Wirtschaft

Estée Lauder kauft in Galgenen Land

Estée Lauder hat in Galgenen viel Land erworben. Bild Heidi Peruzzo

Der weltweit bekannte Kosmetikkonzern Estée Lauder, der auch eine Firma in Lachen betreibt, will weiter wachsen. Zu diesem Zweck konnte ein 28 500 m2 grosses Grundstück in Galgenen vom Modeunternehmen Charles Vögele erworben werden.