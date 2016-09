Fotos für Landschaftskalender gesucht

Boulevard

«March-Anzeiger» und «Höfner Volksblatt» suchen mit einem Fotowettbewerb die schönsten Landschaftsfotografien unserer Region für die Kalender Höfe 2018 und March 2018.

Es gibt viele talentierte Hobbyfotografen, welche in der Region Ausserschwyz stimmungsvolle Landschaftsbilder aufgenommen haben. Meistens bleiben diese Aufnahmen der breiten Öffentlichkeit verborgen. Der Fotowettbewerb für die zwei Landschaftskalender March und Höfe bietet allen in der Region wohnhaften Fotografen die Möglichkeit, ihre schönsten Bilder in einem Kalender zu veröffentlichen. Für diesen Wettbewerb, welcher bis am 8. September 2017 dauert und Bilder von allen vier Jahreszeiten zeigen wird, ist ab sofort eine Internetseite aufgeschaltet (www.landschaftskalender.ch). Auf dieser können die schönsten Landschaftsbilder der Region March und Höfe eingereicht werden. Die beiden Kalender kommen im Oktober 2017 in den Verkauf. Mehr dazu heute im Marchi und Höfner auf Seite 8.