Vermischtes

Hoffnung auf gute Lösung überwiegt

Schon bald dürfte der Schriftzug der Charles Vögele am Hauptsitz in Pfäffikon und in den Filialen verschwinden.

Der eingeleitete Verkauf von Charles Vögele an den italienischen Modekonzern OVS lässt bei Behördenvertretern Hoffnungen keimen, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Was die geplante Übernahme von Charles Vögele durch OVS für das Personal bedeutet, weiss noch niemand genau. Von den total 6300 Vögele-Angestellten sind 1800 in der Schweiz tätig, 300 am Hauptsitz in Pfäffikon. «Aus rechtlichen Gründen wurde das Personal gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Kaufangebots von Sempione Retail AG informiert», erklärt Nicole Borel, Mediensprecherin von Charles Vögele. Auf die Frage nach den Reaktionen sagt sie: «Diese waren sehr emotional. Schon die vergangenen Jahre waren nicht einfach. Die Hoffnung, dass es unter dem neuen Namen weitergehen soll, ist noch gedämpft von Ängsten, weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Fragen beantwortet werden können.» Da der Übernahmeprozess rund eineinhalb Jahre dauert und sicher auch Synergien genutzt werden, bedeutet dies mit grosser Wahrscheinlichkeit einen gewissen Stellenabbau. «Am Management ändert sich aktuell nichts, und auch das bestehende Know-how wird sicherlich genutzt werden», äussert sich Nicole Borel zuversichtlich. Zu erwarten ist, dass die bereits vom aktuellen Management angekündigte Schliessung von Filialen fortgesetzt wird. Finanztechnisch beabsichtigen die Investoren, mit dem Erlös aus dem Verkauf von Liegenschaften den grössten Teil der offenen Bankkredite abzuzahlen. Eher optimistisch äussert sich Urs Durrer, Wirtschaftsförderer im Kanton Schwyz. «Wichtig ist, dass durch die Übernahme möglichst viele Arbeitsplätze im Kanton Schwyz gesichert werden können», lässt er sich im «Bote der Urschweiz» zitieren. Er begrüsst auch die Ankündigung, dass der Standort Pfäffikon ein Thema bleibe und ist froh darüber, dass eine Lösung für die kriselnde Firma gefunden werden konnte. Der Freienbacher Gemeindepräsident Daniel Landolt erfuhr am Montag vom Kaufangebot. «Ich würde es sehr bedauern, wenn Stellen verloren gehen sollten», sagt er in einem ersten Statement. In keiner Weise von der Übernahme betroffen ist die eigenständige Firma Vögele Shoes.