March und Höfe gründen gemeinsame Talentschule

Vermischtes

Die Bezirksschulen March und Höfe sorgen für eine Neuheit in der Schwyzer Volksschullandschaft: Per kommendes Schuljahr wird am Standort Riedmatt, Wollerau, die Talentschule Ausserschwyz eröffnet.

Die Bezirksvolksschulen March und Höfe im Kanton Schwyz lancieren per kommendes Schuljahr die Talentschule Ausserschwyz – sie gründen also eine neue Schule, geführt von den beiden Schulträgern. «Was 2011 erstmals als Kooperation angedacht worden ist, ­haben am Dienstagabend nun die Bezirks­räte March und Höfe grünes Licht erhalten», erklärte Michael Widrig, Bezirksschulratspräsident Sek 1 March, erfreut. «Denn während damals das Mengengerüst für eine bezirksübergreifende Talentschule nicht gegeben war, verzeichnen wir mittlerweile die doppelt so hohe Anfrage nach einem solchen Förderangebot», ergänzte Stefan Bättig, seines Zeichens Bezirksschulratspräsident Höfe.

Beweis für Anpassungsfähigkeit

Der Trend scheint dahin zu gehen, dass die Individualisierung und Förderung von Nachwuchssportlern und künstlerisch begabten Kindern und Jugend­lichen durch die Schulträger Bedürfnisse sind – Tendenz steigend. «Dass die Volksschule überhaupt in der Lage ist, auf solche Nachfragen zu reagieren, ist ein Beweis für die Flexi­bilität und Anpassungsfähigkeit», ergänzte Stefan Bättig, Bezirkschulrats­präsident Höfe.

Bekenntnis und Ambitionen

Somit trachten die Bezirksschulen mit der Angebotserweiterung und Professionalisierung nicht nur nach einer besseren Positionierung innerhalb des Wettbewerbs zwischen Privat- und Volksschulen, sondern machen auch den Gang an ausserkantonale Institutionen obsolet. So wichen Nachwuchssportler bis anhin zum Beispiel auf die Schweizerische Sportmittelschule Engel­berg aus – was Eltern bis vor ­Kurzem teuer zu stehen kam.

Um mit dem Ausbildungsgang für Acht- und Neuntklässler der mittlerweile 20-jährigen Sportmittelschule mithalten zu können, streben die Initianten der Talentschule Ausserschwyz an, innert drei Jahren das Swiss-­Olympics-Label zu erlangen.

«Des Weiteren wird es unsere Aufgabe sein, mit dem Kanton und Lehrbetrieben als Abnehmer unserer Talent­schulabgänger das Gespräch zu suchen, damit Sport, Kunst und Berufsbildung langfristig in Einklang gebracht werden können», so Rick Bachmann, Rektor der Sek Eins Höfe. (tak)