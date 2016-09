Sandro Blank dirigiert sich an die Schweizer Spitze

Kultur

Der Lachner Sandro Blank hat den Schweizerischen Dirigentenwettbewerb gewonnen. Er überzeugte die Jury mit seinem eleganten Dirigierstil, einer ausgefeilten Probetechnik und einer natürlichen Autorität.

von Irene Lustenberger



«Ich bin einfach nur glücklich und dankbar für diese Wertschätzung meiner Arbeit», sagt der 29-jährige Sandro Blank. Der heute in Luzern wohnhafte Lachner hat am Wochenende den nur alle drei Jahre durchgeführten Schweizerischen Dirigentenwettbewerb gewonnen. «Eine Kombination von methodischen Vorzügen bei der Vereinsprobe und die Ausstrahlung als Dirigent beim Konzert hat den Ausschlag für Sandro Blank gegeben», so der bekannte Komponist und Präsident der dreiköpfigen Jury, Franco Cesarini. Er beschreibt den Preisträger als Persönlichkeit, die sich in natürlicher Weise durchsetzt. «Dirigent zu sein, bedeutet, nie aufzuhören, etwas lernen zu wollen», sagt der Lachner, der drei Master in Musik erlangt hat.

